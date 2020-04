Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis 24. April

Xbox Game Pass – Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer nahen, apokalyptischen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Eine Mondkolonie, die überlebenswichtige Energie liefert, ist verstummt. Als Astronaut reist Du zum Mond, um mehr über die mysteriösen Vorkommnisse in Erfahrung zu bringen. Wirst Du die Menschheit retten oder in den dunklen Tiefen des Weltraums vergessen werden?