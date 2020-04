Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. April bis 1. Mai

Xbox One X Enhanced – Unter der Führung eines mysteriösen Schattens tauchst Du in eine unheimliche Welt ein, die von verwirrenden Kindheitserinnerungen zum Leben erweckt wird. Du stellst Dich verdrängten Erlebnissen, überwindest alte Traumata und stellst Deinen ehemaligen Rückzugsort wieder her. Reise immer tiefer in das Unterbewusste und enthülle eine vielseitige aber stumme Welt, die von angsteinflößenden Kreaturen bevölkert wird. The Inner Friend ist ein dunkles, gruseliges, manchmal mysteriöses Abenteuer, das mit der surrealen Darstellung von Erinnerungen und Ängsten spielt.