Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 4. bis 8. Mai

In Zombies Ruined My Day ist der Name Programm! Überlebe in einer feindseligen Landschaft und benutze alle Arten von Waffen in Deinem Kampf gegen die Zombie-Apokalypse. Du verteidigst Deine Position mit provisorischen Barrikaden, jagst Gruppen von Zombies mit Granaten in die Luft oder säuberst ein ganzes Gebiet mithilfe explosiver Panzerfäuste. Beweise den Zombies, dass Du mehr bist als nur der nächste Snack.