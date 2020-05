Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 11. bis 15. Mai

Xbox Play Anywhere / Xbox One X Enhanced – Der Planet Hoxxes IV verfügt über die höchste Konzentration an wertvollen Mineralien, die jemals entdeckt wurde – nur leider ist alles auf diesem Planeten, von den Kreaturen bis zur Fauna, extrem feindselig. Nur gut, dass Deep Rock Galactic über die besten Bergarbeiter im Universum verfügt: Zwerge! Grabe Dich tief in dieses außerirdische Abenteuer, das Du alleine oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus erlebst. In den dunklen Höhlen erwarten Dich komplett zerstörbare Umgebungen, prozedural generierte Tunnel und endlose Horden hungriger Monster.