Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 18. bis 22. Mai

In einer Welt bestehend aus gefalteten Papieren hat jede Geschichte zwei Seiten. In diesem preisgekrönten Rätsel erlebst Du hautnah die emotionalen Achterbahnfahrten, die eine Fernbeziehung auslöst. In über 50 liebevoll gestalteten Leveln entfaltest Du knifflige 3D-Puzzles aus Papier und veränderst so die Welt der zwei liebenswerten Protagonisten. Werden sie an ihren Hürden scheitern oder finden sie einen Weg zueinander?