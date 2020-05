Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis 29. Mai

Wirf mit dem Ultimative Fishing Simulator Deine Angelroute ab dem 29. Mai an den verschiedensten Orten der Welt aus! Der umfassende Angel-Simulator ist in zwei Schwierigkeitsgraden spielbar: im normalen und im realistischen Modus. Für die entsprechende Ausrüstung und den passenden Köder entschieden, versenkst Du die Schnur und übst Dich in Geduld, bis ein Fisch anbeißt. Von der unscheinbaren Forelle bis hin zum prächtigen Hecht: Es bleibt Dir überlassen, was mit der gefangenen Trophäe passiert. Präsentiere Deinen Fang dauerhaft aufgehängt an der Wand oder entlasse den schuppigen Gesellen wieder in die Freiheit.