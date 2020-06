Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 5. Juni

Xbox One X Enhanced – Tcheco in the Castle of Lucio ist ein anspruchsvoller 8 Bit-Plattformer in 2D-Grafik, der schnelles Denken, Präzision und ein gutes Gedächtnis erfordert. Optik und Sound treffen perfekt den Charme eines klassischen 8 Bit-Spiels und versetzen Dich direkt 30 Jahre in die Vergangenheit.