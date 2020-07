Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis 10. Juli

The Great Perhaps erzählt die packende Geschichte eines Astronauten, der zur Erde zurückkehrt – zumindest zu dem, was noch von ihr übrig ist. Durch einige Naturkatastrophen ist sie fast vollständig zerstört worden und zwischen den Ruinen findet er ein ungewöhnliches Artefakt: Eine alte Laterne. In ihrem Licht Licht erhascht er Einblick in andere Zeiten und kann in die Vergangenheit reisen. Stürze Dich in eine niemals endende Zeitreise zwischen leeren, melancholischen Szenerien der postapokalyptischen Erde und der ansteckenden Lebensfreude aus längst vergangenen Tagen.