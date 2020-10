Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis 16. Oktober

Erlebe in The Jackbox Party Pack 7 fünf neue Spiele: das Hit-Treequel Quiplash 3, das kollaborative Chaos von The Devils and the Details, das verkritzelte Zeichenspiel Champ’d Up, das Sprachspiel Talking Points sowie das Ratespiel Blather Round. Nutze Dein Smartphone oder Dein Tablet als Controller und stürze Dich mit bis zu acht Spielern vor einem euphorischen Publikum in die abwechslungsreichen Party-Spiele.