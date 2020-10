Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 2. bis 6. November

Dieser zeitreisende 2D-Plattformer für Einzelspieler verbindet pure Action mit herausfordernden Rätsel-Elementen. Verfolge Yuis Rückkehr in die Vergangenheit, in der sie alle Hindernisse überwinden muss, um die in der Unendlichen Nacht gefangene Welt zu retten. Der Weg dorthin wird sie, und damit auch Dich, vor eine schwierige Wahl stellen: Für was wird sie sich entscheiden, wenn das Schicksal ihrer Welt und des Ordens der Zeithüter in ihren Händen liegt?