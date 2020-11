Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 9. bis 13. November

Optimiert für Xbox Series X|S – Rufe Deinen treuen Gefährten, erhebe Dich in die Lüfte und erkunde die fantastische Welt des Großen Ursees. In der atmosphärischen offenen Welt stellst Du Dich herausfordernden Luftkämpfen sowie gefährlichen Gegnern, die sowohl in den Lüften als auch in Festungen am Boden lauern. Bestehe anspruchsvolle Kämpfe, erfülle abwechslungsreiche Quests und lenke das Schicksal einer Welt, die durch einen Strudel aus Intrigen und alten Feindschaften ins Chaos gestürzt wurde.