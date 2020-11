Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 16. bis 20. November

Prinz Katamari ist zurück und bereit für eine Revanche! Der King of All Cosmos hat versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört und jetzt liegt es an Dir, dem Prinzen das Sternenlicht zurückzubringen. Begib Dich gemeinsam mit dem König und dem Prinzen des Kosmos auf eine abenteuerliche Reise und bring die Nacht wieder zum Leuchten – jetzt auch in Full HD.