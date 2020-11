Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 4. Dezember

Xbox One X Enhanced – Begib Dich auf eine spannende Reise durch Lloyds Träume – die sich schnell in eine Schleife von Albträumen verwandeln! Er möchte zwar aufwachen, doch rutscht er mit jedem Versuch tiefer in seine vom Unterbewusstsein gesteuerten Träume. Lloyd muss sich an die neue Welt gewöhnen, die Schwerkraft neu kennenlernen und alle seine Sinne und seinen Verstand bemühe. Es liegt an ihm, Rätsel zu lösen und den Kreaturen zu entkommen, die die finsteren Ecken von DARQ bewachen.