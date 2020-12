Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. Dezember

Xbox One X Enhanced / Smart Delivery – Betrete die riesige, offene Welt von Cyberpunk 2077 und tauche ein in die pulsierende Cyberpunk-Metropole Night City, in der sich alles um Macht, Glamour und Body Modifications dreht. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Passe Cyberware, Skillset und Spielstil Deines Charakters nach Deinen Wünschen an und entdecke eine riesige Stadt, in der Deine Entscheidungen alles verändern können.