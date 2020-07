Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis 17. Juli

Es ist nicht entscheidend was Du sagst, sondern wie Du es sagst. We Should Talk ist ein narratives Spiel, in dem Du Deine Worte besser sorgfältig wählst. In Deinem Lieblingslokal führst Du mit Freunden und Fremden Gespräche über die unterschiedlichsten Themen. Gleichzeitig führst Du eine Chat-Konversation mit Deiner Freundin. In beiden Unterhaltungen entscheiden die gewählten Worte über den Ausgang der Gespräche. Wird Deine Beziehung die Nacht überstehen?